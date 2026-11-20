पुलिस ने बताया कि दुर्रानी ने 16 नवंबर को दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के कार्यालय के पास उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में 26 वर्षीय समीर पर करीब 20 राउंड गोलियां चलाई थीं। उसने अस्पताल में दम तोड़ा।

शक है कि यह हत्या नसीम दुर्रानी और हारून सैफी गैंग के बीच चल रही दुश्मनी से जुड़ी है। समीर भी आपराधिक गतिविधि में शामिल था।

उसने 26 मई को हारून सैफी के मामा मेवाती की हत्या की थी।