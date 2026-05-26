आम के राजा पर आफत: देवगड में 90 प्रतिशत अल्फोंसो फसल चौपट, लाखों कार्टन गोदामों में कैद

लगभग 1 लाख कार्टन आम बिना बिके ही रह गए

अपना कारोबार बचाने और अपने पुराने ग्राहकों को जोड़े रखने की कोशिश में, 26 साल की बागवानी उद्यमी कोमल वाल्के ने बड़े खेतों से आम खरीदने शुरू कर दिए हैं। भारी नुकसान झेलने के बाद यह उनकी आखिरी उम्मीद है।

इसी बीच, लगभग एक लाख कार्टन आम बिना बिके गोदामों में पड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने निर्यात पर भी गहरा असर डाला है। दुबई और ओमान ने अल्फोंसो आमों के आयात में करीब 40 प्रतिशत की कमी कर दी है, जिससे आम की बिक्री पर निर्भर रहने वाले पूरे समुदाय पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।