चक्रवात 'अर्नब' भयंकर तूफान में बदलने के बाद ओडिशा-आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट

चक्रवात 'अर्नब' भयंकर तूफान में बदला; ओडिशा-आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट, दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना

लेखन गजेंद्र 11:38 am Oct 27, 202611:38 am

क्या है खबर?

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात 'अर्नब' मंगलवार सुबह एक भयंकर तूफान में बदल गया। इसको लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात पिछले 6 घंटों में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा है। यह 27 अक्टूबर को शाम तक पश्चिम-उत्तर-पश्चिम बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि आंध्र और ओडिशा में हवाएं 115-125 और 140 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।