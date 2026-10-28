चक्रवात 'अर्नब' आंध्र प्रदेश के तट पर रुका; जोरदार तूफान से कई पेड़ उखड़े

चक्रवात 'अर्नब' आंध्र प्रदेश के तट पर रुका; जोरदार तूफान से कई पेड़ उखड़े, भारी बारिश

लेखन गजेंद्र 10:24 am Oct 28, 202610:24 am

क्या है खबर?

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गंभीर चक्रवात 'अर्नब' बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के तट के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हालांकि, तट से न टकराकर वह स्थिर बना रहा। आंध्र के तट पर पहुंचने के कारण काकीनाडा, विशाखापत्तनम, अनकापल्ली में जोरदार बारिश और तेज तूफान देखने को मिला। पुडुचेरी के यानम और ओडिशा में भी तेज बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थीं।