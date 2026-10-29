चक्रवात अर्नब से आंध्र प्रदेश में 8 लोगों की मौत

चक्रवात अर्नब से आंध्र प्रदेश में 8 लोगों की मौत, जानिए कितना किया नुकसान

लेखन गजेंद्र 09:38 am Oct 29, 202609:38 am

क्या है खबर?

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गंभीर चक्रवात 'अर्नब' आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया। हालांकि, इसने आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम में काफी नुकसान किया। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में भयंकर तूफान की वजह से 8 लोगों की मौत हुई है। सैंकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को 13 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है।