बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 'अर्नब'

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 'अर्नब', IMD की आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए चेतावनी

लेखन भारत शर्मा 11:49 am Oct 26, 202611:49 am

क्या है खबर?

भारत के पूर्वी तटीय इलाकों पर एक बड़े चक्रवाती संकट का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए चक्रवात का रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान 'अर्नब' में तब्दील हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो दिनों में इस तूफान का तेजी से मजबूत होना पूर्वी तटरेखा के लिए एक गंभीर खतरा है।