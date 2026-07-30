पैलेट-गन विवाद के बीच CRPF के महानिदेशक का संदेश, कहा- जवान कार्रवाई करें मैं जिम्मेदारी लूंगा

दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट और CRPF की आंतरिक रिपोर्ट में यह सामने आया है।

पैलेट गन चलाने का आरोप रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) पर है, जो CRPF की विशेष इकाई है। मामले की आंतरिक स्तर पर जांच चल रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स में RAF के 20 कर्मियों को पैलेट गन बांटने की बात सामने आई है।