ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी पानी विवाद 3 महीने में सुलझने की उम्मीद

दरअसल, इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 2016 में ओडिशा ने शिकायत दर्ज की। इसी के बाद, 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) का गठन किया गया। इस साल अप्रैल में MWDT ने दोनों राज्यों को कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले आपस में बातचीत के जरिए मसला सुलझाने का मौका दिया था।

अब दोनों राज्यों की संयुक्त तकनीकी टीमें नदी के पानी के स्तर से जुड़ा विश्वसनीय डेटा आपस में साझा कर रही हैं, जिससे सभी पक्ष एक ही जानकारी पर आधारित होकर आगे बढ़ सकें। दोनों ही राज्यों ने कहा है कि वे बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और नदी के पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए एक निष्पक्ष समाधान खोजेंगे। यह कदम इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।