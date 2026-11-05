अब CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह पर चलेगा मुकदमा

अब CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह पर चलेगा मुकदमा, क्या है मामला?

लेखन गजेंद्र 09:45 am Nov 05, 202609:45 am

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह एक नई मुसीबत में फंस गई हैं। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी को लेकर उन पर क्रिमिनल कंटेम्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। दिल्ली सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल (ASC) अमोल सिन्हा ने कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। सिंह पर साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की आलोचना करने का आरोप है। अब दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगा कि आरोप कंटेम्प्ट के दायरे में आते हैं या नहीं।