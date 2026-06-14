देहरादून में युवक की हत्या के बाद भड़की हिंसा; आरोपी के घर को फूंका, इंटरनेट बंद
लेखन आबिद खान
Jun 14, 2026 12:09 pm
क्या है खबर?
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों को गिराने की मांग को लेकर भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पत्थराव कर दिया है। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। जगह-जगह आगजनी की खबर है। हिंसा फैलती देख पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
घटनाक्रम
आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर
ये पूरी हिंसा देहरादून के विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में हो रही है। आरोपियों के घर में आग लगा दी गई है और पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। प्रशासन ने अगले आदेश तक इंटरनेट बंद कर दिया है और कई थानों की पुलिस और PAC को तैनात किया गया है। हालांकि, पुलिस की मौजूदगी में भी हिंसा की खबरें हैं। वहीं, आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है।