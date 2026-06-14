देहरादून में युवक की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी है

देहरादून में युवक की हत्या के बाद भड़की हिंसा; आरोपी के घर को फूंका, इंटरनेट बंद

लेखन आबिद खान 12:09 pm Jun 14, 202612:09 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों को गिराने की मांग को लेकर भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पत्थराव कर दिया है। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। जगह-जगह आगजनी की खबर है। हिंसा फैलती देख पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।