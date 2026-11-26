ट्रंप प्रशासन ने नए टैरिफ का प्रस्ताव गलत व्यापार तरीकों को लेकर जारी विनिर्माण सेक्टर में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की धारा-301 की 8 महीनों की जांच के बाद दिया है।

प्रस्ताव के मुताबिक, चीन पर 40 प्रतिशत, वियतनाम पर 35, EU देशों पर 27, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, ताइवान पर 25 प्रतिशत और जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है।

बताया जा रहा है कि टैरिफ को कानूनी सुरक्षा मिली है।