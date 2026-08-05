कॉकरोच जनता पार्टी अब E20 पर करेगी काम, सड़क से सरकारों पर दबाव बनाएगी पार्टी

दिपके ने राजनीति में प्रवेश करने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि CJP फिलहाल एक दबाव समूह के रूप में काम करेगी और एक ऐसा आंदोलन बनने पर ध्यान केंद्रित करेगी जो बदलाव ला सके।

उन्होंने कहा कि लोगों का न्यायपालिका, राजनीति, मीडिया और चुनाव आयोग पर से विश्वास उठ चुका है और भारत को इस समय सरकारों पर दबाव बनाने वाले समूह की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की हालत बेहद खराब है।