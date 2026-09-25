कॉकरोच जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग लेकर 2 अक्टूबर से शुरू करेगी प्रदर्शन

दिपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस गांधी जयंती पर आइए हम लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें।

CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा, "अपने गणतंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए 2 अक्टूबर से बेहतर कोई तारीख नहीं हो सकती।"

इससे पहले गुरुवार को, दिपके ने सह-संयोजक सौरभ दास और रांका के साथ मिलकर धमकी दी कि अगर CEC ने 48 घंटे के भीतर इस्तीफा नहीं दिया तो 'जंतर मंतर 2.0' का आयोजन किया जाएगा।