कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों पर पैलेट-गन मुद्दे पर अमित शाह से जवाब मांगा (फाइल तस्वीर)

कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों पर पैलेट-गन मुद्दे पर कहा- अमित शाह को जवाब देना चाहिए

लेखन गजेंद्र 07:01 pm Aug 04, 202607:01 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने विपक्ष की मांग को समर्थन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर छात्रों पर बर्बर हमले पर जवाब देने की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि शाह को संसद में आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि वे पिछले 2 हफ़्तों से संसद क्यों नहीं आ रहे और बल की बेरहमी के लिए जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?