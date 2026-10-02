मुंबई के मरीन ड्राइव पर नारे लिखे तख्तियों के साथ दिखे अभिजीत दिपके, हिरासत में लिया

दिपके ने घटना पर कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे थाने चलने के लिए कहा था और उसके बाद उन्हें थोड़ी देर बाद थाने से जाने की इजाजत दे दी।

दिपके ने कहा कि यह घटना उनका समय बर्बाद करने के उद्देश्य से रची गई थी। उन्होंने संकेत दिया कि अधिकारी को उन्हें रिहा करने के निर्देश मिले होंगे।

थाने से लौटने के बाद, दिपके ने चेंबूर के अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से मुलाकात की और कई तस्वीरें पोस्ट कीं।