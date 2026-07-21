संसद मार्च छोड़कर बर्गर खाने निकले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया को पद से हटाया गया

संसद मार्च छोड़कर बर्गर खाने निकले थे कॉकरोच जनता पार्टी के विजेता दहिया, पद से हटाया

लेखन गजेंद्र 07:00 pm Jul 21, 202607:00 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन से लेकर संसद मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता विजेता दहिया के गायब होने का गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है। लोगों ने उनके संसद मार्च के बीच एक मॉल में बर्गर खाने और मेट्रो स्टेशन पर आराम से घूमते देखते हुए वीडियो बनाई थी, जिससे CJP और उनके नेताओं की गंभीरता पर सवाल उठ रहे थे। अब पार्टी ने दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया है।