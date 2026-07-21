संसद मार्च छोड़कर बर्गर खाने निकले थे कॉकरोच जनता पार्टी के विजेता दहिया, पद से हटाया
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन से लेकर संसद मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता विजेता दहिया के गायब होने का गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है। लोगों ने उनके संसद मार्च के बीच एक मॉल में बर्गर खाने और मेट्रो स्टेशन पर आराम से घूमते देखते हुए वीडियो बनाई थी, जिससे CJP और उनके नेताओं की गंभीरता पर सवाल उठ रहे थे। अब पार्टी ने दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया है।
बयान
CJP ने दहिया को लेकर क्या कहा?
CJP ने एक्स पर लिखा, 'हम अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। उनके वीडियो तब सामने आए जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और हमारी टीम पुलिस की बर्बर हिंसा का सामना कर रहे थे। ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं। यह समझदारी की कमी दिखाता है और आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए, हम विजेता दहिया को CJP के प्रवक्ता के पद से हटा रहे हैं और उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त करते हैं।'
विवाद
क्या है विवाद?
दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ, जब राजनीतिक शोधकर्ता और फिल्म निर्माता दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ।
उसमें उनको दिल्ली के एक मशहूर फास्ट-फूड आउटलेट पर देखा गया और कहा गया कि वह बर्गर खा रहे थे। वीडियो में दावा किया गया कि वह संसद मार्च में नहीं थे।
इसके बाद उनके रंगीन कमीज पहनने और मेट्रो में आराम से घूमते हुए भी वीडियो सामने आया। इसके बाद इनकी आलोचना शुरू हो गई।
ट्विटर पोस्ट
विजेता दहिया पर गुस्सा निकालते लोग
विजेता दहिया की पिटाई हुई!— Arvind Singh kushwaha (@ArvindKush001) July 21, 2026
छात्रों को सड़कों पर दंगा भड़काने के बाद, विजेता दहिया को एक मॉल में मौज-मस्ती करते और बर्गर खाते देखा गया।
देखिए पकड़े जाने पर क्या हुआ... 😂
विजेता दहिया जैसे लोगों ने बच्चों को बेवकूफ समझा है।#संसद_मार्च pic.twitter.com/iaS4FeX4g3
ट्विटर पोस्ट
मेट्रो में भी लोगों ने वीडियो बनाई
जंतर मंतर पर कल छात्र लाठियां खा रहे थे, उसी वक्त CJP प्रवक्ता विजेता दहिया मॉल में जाकर बर्गर खा रहा था !! pic.twitter.com/D75L0hJlZL— Sachin Gupta (@Sachingupta) July 21, 2026
सफाई
वीडियो सामने आने के बाद दहिया ने दी थी सफाई
वीडियो सामने आने के बाद दहिया की काफी आलोचना हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने कार में बर्गर खाते हुए वीडियो साझा किया और अपनी सफाई दी।
उन्होंने कहा कि वह डेढ़ महीने से धरने में शामिल हैं और दो रातों से सोए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बर्गर खाने पर लोगों ने मुद्दा बना लिया और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन के चलते वह एक महीने से पैसे नहीं कमा सके हैं।
ट्विटर पोस्ट
दहिया की सफाई
मुझे किसी ने इलेक्ट नहीं किया है... मैं कोई नौकरी कर रहा हूं ... डेढ़ महीने से मैं एक पैसा भी काम नहीं पाया हूं...— Kavish aziz (@azizkavish) July 21, 2026
विजेता दहिया को सुनिए pic.twitter.com/8AtoZXkSEe