चेन्नई में CNG 95 रुपये किलो: ऑटो ड्राइवरों की बढ़ी मुश्किल, अब मीटर भाड़ा बदलने की मांग
चेन्नई में 26 मई से CNG की कीमत बढ़कर 95 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जिससे ऑटो-रिक्शा ड्राइवर काफी परेशान हैं। वे मीटर फेयर को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि बढ़ते ईंधन के खर्च के आगे उनकी कमाई कम पड़ रही है। एक ड्राइवर वीरपाथिरन ने कहा, "सरकार कीमत बढ़ा सकती है, लेकिन उन्हें हमें एक स्थिर मीटर सिस्टम देना होगा। मीटर का किराया भी बदलकर स्थिर करना होगा।" वह और अन्य ड्राइवर कहते हैं कि अगर किराये में सही बदलाव हो जाए, तो उनकी आर्थिक परेशानी थोड़ी कम हो सकती है।
दुनिया भर के बाजार में उतार-चढ़ाव से ईंधन की कीमतें बढ़ीं
CNG की कीमतों में इस उछाल का मुख्य कारण दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव है, खासकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सप्लाई की समस्या। इन्हीं समस्याओं ने दुनिया के कई बाजारों में ईंधन की कीमतों को और बढ़ा दिया है। सरकार ने पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके इस झटके को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन इस कदम से उन्हें लगभग 14,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ था।