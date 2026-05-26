चेन्नई में CNG 95 रुपये किलो: ऑटो ड्राइवरों की बढ़ी मुश्किल, अब मीटर भाड़ा बदलने की मांग देश May 26, 2026

चेन्नई में 26 मई से CNG की कीमत बढ़कर 95 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जिससे ऑटो-रिक्शा ड्राइवर काफी परेशान हैं। वे मीटर फेयर को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि बढ़ते ईंधन के खर्च के आगे उनकी कमाई कम पड़ रही है। एक ड्राइवर वीरपाथिरन ने कहा, "सरकार कीमत बढ़ा सकती है, लेकिन उन्हें हमें एक स्थिर मीटर सिस्टम देना होगा। मीटर का किराया भी बदलकर स्थिर करना होगा।" वह और अन्य ड्राइवर कहते हैं कि अगर किराये में सही बदलाव हो जाए, तो उनकी आर्थिक परेशानी थोड़ी कम हो सकती है।