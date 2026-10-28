चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA गठबंधन की महारैली को CJP का समर्थन, कहा- राष्ट्र सर्वोपरि

CJP ने लिखा, "आज, SIR एक्सरसाइज ने मतदाता सूची से योग्य मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। नागरिकों के लिए हम बाहर किए जाने का डर बढ़ता हुआ देख रहे हैं।"

उसने लिखा, "आयोग की जिम्मेदारी हर योग्य नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा करना है, न कि उसके इस्तेमाल में रुकावट डालना।"

CJP ने लिखा कि कोई भी योग्य नागरिक वोट से वंचित न रहे, इसलिए CJP सभी संगठनों का समर्थन करेगी।