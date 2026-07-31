प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाली नोएडा की युवती के खिलाफ FIR पर CJP का विरोध

दास ने एक्स पर लिखा, 'रुचिका सिंह के खिलाफ आपराधिक तंत्र का गलत इस्तेमाल मंज़ूर नहीं है। अपशब्द कहने पर आपराधिक केस नहीं बनता। लोकसभा के 50 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक केस हैं, जिनमें से लगभग 100 भाजपा के सांसद हैं। पुलिस अपनी ऊर्जा उन पर लगा सकती है, न कि 25 साल की लड़की पर! युवाओं को परेशान करना तुरंत बंद होना चाहिए!'

दास ने ANI से कहा कि गाली देना इस देश में कब से अपराध हो गया।