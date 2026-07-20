नड्डा से CJP प्रवक्ताओं की मुलाकात; सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म, जंतर-मंतर खाली कराया गया
क्या है खबर?
दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ताओं ने जेपी नड्डा से 10 मिनट मुलाकात की, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक पिछले 23 दिन से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। इस बीच, पुलिस ने जंतर-मंतर को खाली करा दिया है। हालांकि, केंद्रीय दिल्ली में तनाव बना हुआ है।
मुलाकात
CJP ने 3 मांगों का ज्ञापन सौंपा
CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात की।
CJP ने नड्डा को 3 मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें वांगचुक को तुरंत रिहा करना, प्रधान का तत्काल इस्तीफा और आत्महत्या करने वाले NEET अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग शामिल है।
दास ने कहा कि नड्डा ने पक्का वादा नहीं किया, लेकिन आश्वासन दिया है। मांग पूरी होने तक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जारी रहेगा।
मुलाकात
नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करके फैसला लेने की बात कही
CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12 बजे नड्डा से उनके आवास पर मिलने गया था, जिसके बाद दोपहर 2 बजे और शाम 4 बजे 2 दौर की वार्ता हुई है।
रांका ने कहा कि नड्डा ने केवल यह आश्वासन दिया कि वे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और जो भी फैसला लिया जाएगा उससे अवगत कराया जाएगा।
रांका ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान 'नाकाबिल शिक्षा मंत्री' हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए।
ट्विटर पोस्ट
जेपी नड्डा से मुलाकात
🚨#ImportantAnnouncement: @AshutoshRanka and I have been at J.P. Nadda’s residence since 12 noon. The demands have been conveyed, including immediate resignation/sacking of Dharmendra Pradhan.— Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026
The Minister assured us he will discuss this at the appropriate level. However, no… pic.twitter.com/vzLluczbkV
ट्विटर पोस्ट
CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका का बयान
VIDEO | Delhi: After meeting Union Minister JP Nadda, Cockroach Janta Party (CJP) spokesperson Ashutosh Ranka says, "We came to Nadda ji's residence at around 12 o'clock. We met him at around 2:15 pm. We placed 3 demands before him. First, Sonam Wangchuk ji should be released… pic.twitter.com/L2M7uJROzf— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
बयान
नड्डा ने प्रदर्शन खत्म करने का आग्रह किया
CJP प्रवक्ताओं से मुलाकात के बाद नड्डा ने एक्स पर बताया कि उन्होंने प्रदर्शकारियों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया है और स्थिति सामान्य करने में मदद मांगी है।
नड्डा ने लिखा कि प्रदर्शनकारियों ने पहली बार सरकार के साथ बातचीत करने के लिए सुबह प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में 11:50 बजे से बातचीत जारी है।
नड्डा ने बताया कि पहले प्रतिनिधिमंडल से मौखिक चर्चा हुई थी, उसके बाद 4 बजे लिखित याचिका दी गई।
ट्विटर पोस्ट
नड्डा का पोस्ट
आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है।— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 20, 2026
सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई।
मैंने… pic.twitter.com/HLCl20RBSp
अनशन
अभिजीत दिपके की हिरासत की बात पुलिस ने नकारी
छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त आयुक्त अनुराग कुमार ने कर्तव्य भवन में गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की और स्थिति पर चर्चा की।
दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है।
पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक खबरें फैल रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया है, जो पूरी तरह भ्रामक है।