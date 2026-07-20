नड्डा से CJP प्रवक्ताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात की

नड्डा से CJP प्रवक्ताओं की मुलाकात; सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म, जंतर-मंतर खाली कराया गया

लेखन गजेंद्र 05:00 pm Jul 20, 202605:00 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ताओं ने जेपी नड्डा से 10 मिनट मुलाकात की, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक पिछले 23 दिन से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। इस बीच, पुलिस ने जंतर-मंतर को खाली करा दिया है। हालांकि, केंद्रीय दिल्ली में तनाव बना हुआ है।