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दिल्ली में पत्थरबाज बनी पुलिस? संसद जा रहे प्रदर्शनकारियों पर पथराव का वीडियो आया सामने
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का पथराव

दिल्ली में पत्थरबाज बनी पुलिस? संसद जा रहे प्रदर्शनकारियों पर पथराव का वीडियो आया सामने

लेखन गजेंद्र
Jul 20, 2026
07:26 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को जब संसद तक मार्च किया तो उन्हें दिल्ली पुलिस का सामना करना पड़ा। प्रदर्शकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के बल प्रयोग करने पर कई प्रदर्शकारी घायल भी हुए हैं। अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों पर पथराव करती दिख रही है।

वीडियो

कॉकरोच जनता पार्टी ने साझा किया वीडियो

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली पुलिस के पथराव करने वाला वीडियो एक्स पर साझा किया है।

उसने वीडियो साझा कर लिखा, 'पुलिस प्रदर्शनकारियों पर पत्थर क्यों फेंक रही है? क्या बेरहमी से किया गया लाठीचार्ज काफी नहीं था? दिल्ली से चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं।'

वीडियो में दिख रहा है कि वर्दी पहने पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर पत्थर चला रहे हैं, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारी भी दूसरी तरफ से पत्थर फेंक रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

पत्थरबाजी का वीडियो

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पत्थर

जंतर-मंतर पहुंचे एक ट्रक पत्थर पर उठे सवाल

संसद तक प्रदर्शकारियों का मार्च शुरू होने से पहले जंतर-मंतर के पास पत्थर से भरा एक ट्रक खड़ा था, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे।

सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे कि संसद मार्च से पहले पत्थरों से भरा ट्रक जंतर-मंतर पर क्यों खड़ा किया गया है और किसने खड़ा किया है। हालांकि, ट्रक को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने से कई छात्र बुरी तरह घायल हुए हैं।

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कार्रवाई

पुलिस दर्ज कराएगी FIR

दिल्ली पुलिस भी विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों पर कथित हमले के संबंध में FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि संसद पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाकों में कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है।

पुलिस ने इन घटनाओं के संबंध में कई लोगों को हिरासत में लिया है और कई मामले दर्ज किए जाने की संभावना है।

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