दिल्ली में पत्थरबाज बनी पुलिस? संसद जा रहे प्रदर्शनकारियों पर पथराव का वीडियो आया सामने

संसद तक प्रदर्शकारियों का मार्च शुरू होने से पहले जंतर-मंतर के पास पत्थर से भरा एक ट्रक खड़ा था, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे।

सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे कि संसद मार्च से पहले पत्थरों से भरा ट्रक जंतर-मंतर पर क्यों खड़ा किया गया है और किसने खड़ा किया है। हालांकि, ट्रक को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने से कई छात्र बुरी तरह घायल हुए हैं।