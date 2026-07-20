दिल्ली पुलिस ने डिंपल यादव, अभिजीत दिपके समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके और डिंपल यादव समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

लेखन गजेंद्र 03:07 pm Jul 20, 202603:07 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में संसद तक कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज जारी है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन पुलिस उनको पीट रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत कई अन्य प्रदर्शकारियों को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है।