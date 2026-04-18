AI आएगा, पर जज रहेंगे! मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बताया न्यायपालिका का भविष्य

सूर्यकांत ने अदालतों से अपील की कि वे परिणामों की जांच करें

सूर्यकांत ने बताया कि AI लीगल रिसर्च और केस मैनेजमेंट को बेशक तेज कर सकता है, लेकिन उन्होंने इसके कुछ नुकसानों के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि AI गलतियां कर सकता है, साथ ही गलत या नकली केस रेफरेंस भी दे सकता है। इसलिए उन्होंने अदालतों से कहा कि AI का इस्तेमाल बेहद सावधानी और सोच-समझकर करना चाहिए। नतीजों को हमेशा दोबारा जांचना जरूरी है, ताकि तकनीक केवल मदद करे और अंतिम फैसला हमेशा इंसान ही ले।