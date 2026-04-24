शादी के जश्न में मातम: चुरू में डंपर-SUV की भीषण टक्कर, 3 जिंदा जले

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस ने जांच शुरू की

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांच घायलों को बाहर निकाला। पहले उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए जयपुर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, यह SUV सिधमुख से आ रही एक शादी की बारात का हिस्सा थी। पुलिस अब जांच कर रही है कि कहीं तेज रफ्तार या लापरवाही तो हादसे की वजह नहीं थी। इसके साथ ही, फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। यह घटना एक बार फिर बताती है कि राजस्थान में सड़क सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है।