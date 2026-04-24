शादी के जश्न में मातम: चुरू में डंपर-SUV की भीषण टक्कर, 3 जिंदा जले
राजस्थान के चूरू में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रात करीब 10 बजे बारातियों से भरी एक SUV की एक डंपर से आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां तुरंत आग की लपटों में घिर गईं। SUV में फंसे तीन लोग आग की चपेट में आ गए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस ने जांच शुरू की
हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांच घायलों को बाहर निकाला। पहले उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए जयपुर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, यह SUV सिधमुख से आ रही एक शादी की बारात का हिस्सा थी। पुलिस अब जांच कर रही है कि कहीं तेज रफ्तार या लापरवाही तो हादसे की वजह नहीं थी। इसके साथ ही, फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। यह घटना एक बार फिर बताती है कि राजस्थान में सड़क सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है।