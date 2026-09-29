रेवंत रेड्डी ने भगवान राम और शिव पर दिया चौंकाने वाला बयान दिया है

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भगवान राम और शिव पर दिया चौंकाने वाला बयान, भड़की भाजपा

लेखन भारत शर्मा 01:44 pm Sep 29, 202601:44 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से भगवान राम और शिव पर दिए गए एक बयान ने नया राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रेड्डी ने उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक और राजनीतिक पहचान की तुलना करते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और उन पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया है।