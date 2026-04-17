छत्तीसगढ़ के वेदांता बिजली संयंत्र में हुए हादसे के मामले में चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

वेदांता बिजली संयंत्र हादसा: चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

लेखन गजेंद्र 09:14 am Apr 17, 202609:14 am

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता बिजली संयंत्र में पिछले दिनों हुए हादसे के मामले में पुलिस ने चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सिंघीतराई गांव में स्थित संयंत्र में 14 अप्रैल को बॉयलर फटने के बाद अब तक 20 श्रमिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 अन्य घायल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। आरोपियों की संख्या बढ़ भी सकती है।