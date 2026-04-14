छत्तीसगढ़ के वेदांता बिजली संयंत्र में बॉयलर फटा; 10 लोगों की मौत, 40 मजदूर झुलसे
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता बिजली संयंत्र में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां बॉयलर फटने से 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 से 40 मजदूर झुलस गए हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल मजदूरों को रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौजूद है। पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
डभरा थाना क्षेत्र के सिंघीतराई गांव में स्थित वेदांता संयंत्र में रोज की तरह कामकाज चल रहा थी। तभी अचानक दोपहर 2 बजे के बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। पता चला कि बॉयलर फटने से धमाका हुआ था। घटना के समय संयंत्र के अंदर 50 से अधिक कर्मचारी और मजदूर मौजूद थे। कई मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल अवस्था में इधर-उधर पड़े मिले। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है।
ट्विटर पोस्ट
छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में विस्फोट
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट का बॉयलर फटा। बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत की सूचना आ रही है। बचाव राहत कार्य जारी है। pic.twitter.com/jaENlm4SQ2— Sachin Gupta (@Sachingupta) April 14, 2026