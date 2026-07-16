E20 पेट्रोल पर पहली बार उपभोक्ता अदालत से वाहन मालिक को राहत, जानिए क्या आया फैसला

रायपुर में सड्डू निवासी डॉ प्रेमराज देवता ने जून 2024 में मारुति कंपनी की जनवरी, 2023 मॉडल की ग्रैंड विटारा IEE स्ट्रांग हाइब्रिड जेटा प्लस SUV कार खरीदी थी।

कार खरीदने के कुछ महीने बाद उनकी कार अचानक बंद हो गई। वह सर्विस सेंटर ले गए तो पता चला कि पेट्रोल में मिलावट है। उन्हें इस तरह की बार-बार समस्या हुई।

इसके बाद उन्होंने सरकारी लैब में पेट्रोल गुणवत्ता की जांच कराई तो उसमें इंजन के लायक पेट्रोल नहीं मिला।