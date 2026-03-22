छत्तीसगढ़: खल्लारी मंदिर में रोपवे का तार टूटने से 1 महिला की मौत, 17 अन्य घायल

हादसा

कैसे हुआ यह हादसा?

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह 10 बजे उस समय हुई जब रोपवे का केबल बीच में ही टूट गई। इससे श्रद्धालु को मंदिर से ला रही ट्रॉली करीब 200 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गई। इसमें 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। इससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद बचाव दल और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया।