छत्तीसगढ़: खल्लारी मंदिर में रोपवे का तार टूटने से 1 महिला की मौत, 17 अन्य घायल
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खल्लारी माता मंदिर में नवरात्रि उत्सव के दौरान रविवार को एक भीषण दुर्घटना घटी। श्रद्धालुओं को ले जा रही एक रोपवे ट्रॉली पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर से नीचे उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 17 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और बचाव टीमों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और शव को मोर्चरी में रखवा दिया।
हादसा
कैसे हुआ यह हादसा?
न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह 10 बजे उस समय हुई जब रोपवे का केबल बीच में ही टूट गई। इससे श्रद्धालु को मंदिर से ला रही ट्रॉली करीब 200 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गई। इसमें 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। इससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद बचाव दल और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया।
भीड़
नवरात्रि पर मंदिर में रहती है श्रद्धालुओं की भीड़
एक खड़ी पहाड़ी की चोटी पर स्थित खल्लारी माता मंदिर में नवरात्रि में भारी भीड़ होती है, जिसमें श्रद्धालु मंदिर पहुंचने के लिए रोपवे का उपयोग करते हैं। अधिकारियों ने केबल टूटने के कारण की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती आशंका तकनीकी खराबी की ओर इशारा कर रही है। रोपवे सेवा को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। इस घटना ने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा उपायों और रखरखाव मानकों के बारे में चिंताएं फिर बढ़ा दी हैं।