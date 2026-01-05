छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने लगाया IED, धमाके में 15 वर्षीय किशोर घायल
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के बिछाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में पैर रखने से एक 15 वर्षीय किशोर घायल हो गया है। घटना गंगालूर थाना क्षेत्र के लेंद्रा और कोरचोली गांवों के बीच के वन क्षेत्र में हुई है। घायल किशोर राम पोतम है, जो कोरचोली नादिपारा गांव का रहनने वाला है। पुलिस ने बताया कि किशोर के पैर में गंभीर चोट आई है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि राम पोतम जंगल से गुजर रहा था, तभी उसका पैर IED पर पड़ गया और विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज सुनकर तुरंत मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान पहुंचे और उसे 222वीं बटालियन शिविर में ले जाया गया। यहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसे आगे के इलाज के लिए बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षाकर्मियों ने इलाके में और IED लगाए जाने की आशंका में जांच शुरू की है।
जांच
पिछले साल बस्तर क्षेत्र में कई IED धमाके हुए
सुरक्षा बलों ने IED की आशंका में पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है और जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल जनवरी से दिसंबर तक बस्तर क्षेत्र में IED धमाके की 15 से अधिक घटनाएं हुई थीं, जिसमें 4 से अधिक नागरिक मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने स्थानीय ग्रामीणवासियों से जंगल में सावधानी बरतने, अनजान रास्ते का प्रयोग न करने और अंजान वस्तु को न छुने को कहा है।