छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने लगाया IED, धमाके में 15 वर्षीय किशोर घायल

घटना

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि राम पोतम जंगल से गुजर रहा था, तभी उसका पैर IED पर पड़ गया और विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज सुनकर तुरंत मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान पहुंचे और उसे 222वीं बटालियन शिविर में ले जाया गया। यहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसे आगे के इलाज के लिए बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षाकर्मियों ने इलाके में और IED लगाए जाने की आशंका में जांच शुरू की है।