कर्नाटक में 70 साल बाद चीतों का आगमन, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 4 चीते

क्वारंटीन के बाद बन्नेरघट्टा में चीतों का आगमन

30 दिन के क्वारंटीन के बाद, इन चीतों को बेंगलुरु के पास बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। यहाँ उनकी खास देखभाल की जाएगी और खाने-पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर बी. खांडरे ने बताया कि इस दौरान उनकी सेहत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वे नए माहौल में अच्छी तरह ढल सकें। यह कदम सिर्फ वन्यजीव संरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि इससे लोगों को चिड़ियाघरों में इन चीतों को देखने का भी मौका मिलेगा। हालांकि, उनकी सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।