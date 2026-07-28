पंजाब विश्वविद्यालय में PhD की छात्रा की करंट से मौत

पंजाब विश्वविद्यालय में PhD की छात्रा की करंट से मौत, छात्रों का बवाल

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Jul 28, 202605:24 pm

क्या है खबर?

चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के परिसर में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां माइक्रोबायोलॉजी विभाग में PhD की छात्रा की करंट लगने से मौत हो गई। छात्रा की पहचान हरियाणा के रेवाड़ी जिले की ज्योति (28) के रूप में हुई है। घटना के समय वह छात्रावास से अपने विभाग जा रही थी, तभी हादसा हुआ। घटना के बाद पूरे विश्वविद्यालय परिसर में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने कुलपति कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।