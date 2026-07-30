प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हैदराबाद के युवक को नहीं मिली जमानत

कोर्ट ने 27 जुलाई को अपने आदेश में कहा, "मेरा मानना ​​है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो यह सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के बराबर होगा और यह समूहों के बीच शत्रुता और अन्य आरोपों को बढ़ावा देगा।"

आरोपी की पहली जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि राहत मांगने के लिए कोई नया आधार नहीं है, सिवाय इसके कि अब उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है।