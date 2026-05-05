चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान के यात्रियों को स्लाइड से उतारा गया

चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर विमान में पावर बैंक फटा, 5 यात्रियों के घायल होने की खबर

लेखन गजेंद्र 06:23 pm May 05, 202606:23 pm

क्या है खबर?

चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर मंगलवार शाम को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इंडिगो की एक उड़ान में केबिन के अंदर धुआं उठता देखा गया। बताया जा रहा है कि एक यात्री के बैग में रखा पावर बैंक फट गया। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद फौरन यात्रियों को स्लाइड के जरिए उतारा गया। घटना के समय विमान हवाई अड्डे पर ही खड़ा था, जिससे यात्रियों को कोई हानि नहीं पहुंची।