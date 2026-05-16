8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने रखीं अहम मांगें, OPS वापसी पर निगाहें

पेंशन सुधारों पर जोर 8वें वेतन आयोग तक पहुंचा

इस बैठक में पेंशन सुधारों पर खास जोर दिया गया। कर्मचारियों ने मांग की कि पारिवारिक पेंशन में सुधार किया जाए, कम्यूटेड पेंशन की रकम वापस की जाए और जो कर्मचारी पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। इसके साथ ही, पदोन्नति में हो रही देरी, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के लिए समान वेतन, नाइट ड्यूटी भत्ते को बढ़ाने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाओं जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। इन सभी अहम मुद्दों को अब आगे की जांच और कार्रवाई के लिए 8वें वेतन आयोग को सौंप दिया गया है।