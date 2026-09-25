केंद्र ने हिंसा को देखते हुए मणिपुर को 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया

केंद्र ने मणिपुर में AFSPA के तहत 6 महीने के लिए सख्ती बढ़ाई, अशांत क्षेत्र घोषित

लेखन गजेंद्र 07:25 pm Sep 25, 202607:25 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने मणिपुर में एक बार फिर नए सिरे से शुरू हुई हिंसा को देखते हुए राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है, जिसमें मणिपुर के 13 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्र' बताया है। यह घोषणा 1 अक्टूबर, 2026 से 6 महीने तक प्रभावी रहेगी, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता।