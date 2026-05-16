CBSE का बड़ा दांव! अब 9वीं-10वीं में 2 भारतीय भाषाएं होंगी अनिवार्य

छठी की किताब से शुरू होगी तीसरी भाषा की पढ़ाई

शुरुआती साल में, जब तक नई किताबें तैयार नहीं हो जातीं, स्कूलों को तीसरी भाषा के लिए छठी कक्षा की किताबों का ही इस्तेमाल करना होगा। ताकि बच्चों की पढ़ाई दिलचस्प बनी रहे, इसके लिए स्थानीय कविताओं और कहानियों को किताबों में शामिल किया जा सकता है। अगर शिक्षकों की कमी होती है, तो स्कूल कई उपाय कर सकते हैं। वे पास के स्कूलों के साथ स्टाफ साझा कर सकते हैं, या फिर रिटायर हो चुके और योग्य पोस्ट-ग्रेजुएट्स की मदद ले सकते हैं। इस संबंध में और विस्तृत दिशानिर्देश 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।