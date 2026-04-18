CBSE 10वीं के टॉपर्स ने खोला राज! सिर्फ 3-6 घंटे पढ़कर ऐसे पाएं पूरे नंबर!

टॉपर्स की सलाह: समझो और आदत डालो

सोशल साइंस में 100 में से 100 नंबर लाने वाली दानिशता चंदिला ने रट्टा मारने के बजाय चीजों को गहराई से समझने पर जोर दिया। पढ़ाई के दौरान ध्यान न भटके, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली। इंग्लिश में 100 नंबर हासिल करने वाली अपूर्वा ठाकुर लगातार अभ्यास को सफलता की कुंजी मानती हैं। उनके मुताबिक, परिवार और दोस्तों का साथ भी उनके लिए काफी अहम रहा। वहीं अविशी दत्त ऐसे लचीले समय में पढ़ाई करना पसंद करती थीं, जहां उनका ध्यान बिलकुल न भटके। मनकृत सिंह ने पुराने सालों के प्रश्न पत्र हल करने का अभ्यास पहले से ही शुरू कर दिया था। इन सभी टॉपर्स का कहना है कि पढ़ाई को समझना, अपनी आदतें सही रखना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना ही उनकी सफलता की असली कुंजी थी।