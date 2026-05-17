CBSE का बड़ा ऐलान: 12वीं के छात्र खुद देखेंगे अपनी कॉपियां, बदल सकते हैं नंबर

सत्यापन और दोबारा मूल्यांकन 26 से 29 मई

अगर छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में कोई गलती दिखती है, तो वे 26 से 29 मई के बीच सत्यापन या दोबारा मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने आश्वस्त किया है कि जिन गलतियों की पुष्टि होगी, उन्हें तत्काल सुधारा जाएगा।

विशेषज्ञों की कमेटी जो भी निर्णय लेगी, उसके आधार पर छात्रों के अंक बढ़ या घट भी सकते हैं। बोर्ड ने बताया है कि यह नई प्रक्रिया सभी के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के मकसद से शुरू की गई है।