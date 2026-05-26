CBI ने फिर खोली ट्विशा शर्मा मौत की फाइल, क्या दहेज ने ली मॉडल की जान?
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। ट्विशा का शव भोपाल में उनके ससुराल में मिला था। CBI ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ इस मामले को फिर से खोल दिया है। जांच एजेंसी खासकर दहेज से जुड़े मुद्दों और घरेलू कलह पर ध्यान दे रही है।
जांचकर्ता फाइलों और संदेशों की जांच कर रहे
CBI अब पुलिस फाइलों, मेडिकल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों की गहराई से छानबीन कर रही है। समर्थ सिंह का कहना है कि ट्विशा से उनके अक्सर झगड़े होते रहते थे। उनका यह भी दावा है कि ट्विशा शर्मा बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थीं। पूरी सच्चाई जानने के लिए CBI व्हाट्सएप चैट, डिलीट किए गए संदेशों और ट्विशा शर्मा के नौकरी छोड़ने के पीछे की वजहों को भी खंगाल रही है।