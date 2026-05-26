CBI ने फिर खोली ट्विशा शर्मा मौत की फाइल, क्या दहेज ने ली मॉडल की जान?

जांचकर्ता फाइलों और संदेशों की जांच कर रहे

CBI अब पुलिस फाइलों, मेडिकल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों की गहराई से छानबीन कर रही है। समर्थ सिंह का कहना है कि ट्विशा से उनके अक्सर झगड़े होते रहते थे। उनका यह भी दावा है कि ट्विशा शर्मा बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थीं। पूरी सच्चाई जानने के लिए CBI व्हाट्सएप चैट, डिलीट किए गए संदेशों और ट्विशा शर्मा के नौकरी छोड़ने के पीछे की वजहों को भी खंगाल रही है।