CBI ने NEET-UG 2024 पेपर लीक के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दी, कहा- सबूत नहीं
क्या है खबर?
दिल्ली में NEET पेपर लीक को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुख्य आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि उसे कथित सरगना के खिलाफ NEET-UG 2024 के पेपर चोरी या बांटने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला। मुखिया को बिहार पुलिस ने अपनी FIR में आरोपी बनाया था।
जांच
CBI ने क्या कहा?
CBI ने एक बयान में कहा कि बिहार पुलिस ने 2024 में NEET-UG प्रश्नपत्र चोरी का पता चलने के बाद अन्य परीक्षा पेपर लीक मामलों में संलिप्तता बताते हुए मुखिया का नाम FIR में दर्ज किया था।
बाद में यह मामला CBI को सौंपे दिया गया, जिसकी एजेंसी ने विस्तृत जांच की और चोरी में शामिल सभी लोगों, चोरी किए गए प्रश्नपत्रों के वितरण और लाभार्थियों की पहचान की।
सबूत
CBI ने 45 के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए, लेकिन मुखिया के खिलाफ सबूत नहीं
CBI ने बताया कि उसने पटना की एक अदालत में 45 आरोपियों के खिलाफ कई आरोपपत्र दायर किए हैं, लेकिन उसे NEET-UG 2024 पेपर लीक साजिश में मुखिया की भूमिका साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।
एजेंसी ने कहा कि पहले मुखिया फरार था, लेकिन बाद में बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे CBI ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन उसकी संलिप्तता का सबूत नहीं मिल पाया।
मुखिया को जमानत मिल गई है।