CBI ने NEET-UG 2024 पेपर लीक के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दी, कहा- सबूत नहीं

CBI ने बताया कि उसने पटना की एक अदालत में 45 आरोपियों के खिलाफ कई आरोपपत्र दायर किए हैं, लेकिन उसे NEET-UG 2024 पेपर लीक साजिश में मुखिया की भूमिका साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।

एजेंसी ने कहा कि पहले मुखिया फरार था, लेकिन बाद में बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे CBI ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन उसकी संलिप्तता का सबूत नहीं मिल पाया।

मुखिया को जमानत मिल गई है।