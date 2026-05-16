NEET-UG 2026 पेपर लीक: CBI ने NTA से जुड़े प्रोफेसर समेत 9 को गिरफ्तार किया देश May 16, 2026

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG 2026 के पेपर लीक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पी वी कुलकर्णी भी शामिल हैं। कुलकर्णी NTA से जुड़े एक केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। यह मामला तब सामने आया जब MBBS छात्र दीपक पाटिल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि पेपर लीक हो गया है। उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट और सबूत NDTV के साथ भी साझा किए थे।