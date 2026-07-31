हैदराबाद में मेटा के इंडिया हेड पर दर्ज हुआ केस

हैदराबाद में मेटा के इंडिया हेड पर दर्ज हुआ मुकदमा, प्रधानमंत्री के AI कंटेंट का मामला

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:54 am Jul 31, 202609:54 am

क्या है खबर?

हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित आपत्तिजनक और AI वीडियो तथा तस्वीरों को लेकर मेटा के इंडिया हेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबरक्राइम पुलिस ने कई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने वालों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (BJP) समर्थकों की शिकायत के बाद की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।