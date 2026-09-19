Loading...
होम / खबरें / देश की खबरें / मध्य प्रदेश: आगर मालवा में बरसाती नाले में बही कार, 3 बच्चों समेत 8 की मौत
मध्य प्रदेश: आगर मालवा में बरसाती नाले में बही कार, 3 बच्चों समेत 8 की मौत
आगर मालवा में बरसाती नाले में कार के बहने से 8 श्रद्धालुओं की मौत

मध्य प्रदेश: आगर मालवा में बरसाती नाले में बही कार, 3 बच्चों समेत 8 की मौत

लेखन भारत शर्मा
Sep 19, 2026
12:45 pm
क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आई है। जिले के नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के समीप तेज बारिश के बाद उफने एक बरसाती नाले में श्रद्धालुओं से भरी कार बह गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार सभी 8 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, जिनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी श्रद्धालु नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।

बारिश

रात में हुई मूसलाधार बारिश से नाले में अचानक आया उफान

आजतक के अनुसार, क्षेत्र में रात के समय भीषण मूसलाधार बारिश हुई थी। इससे मां बगलामुखी मंदिर के पास स्थित बरसाती नाले में पानी का स्तर और बहाव बढ़ गया।

इसी दौरान मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की कार नाले के समीप से गुजरते समय अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई।

इससे कार असंतुलित होकर नाले में समा गई और दूर तक बहती चली गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

ADVERTISEMENT

परेशानी

राहत एवं बचाव कार्य में आ रही हैं मुश्किलें

हादसे की सूचना प्राप्त होते ही प्रशासनिक अमला, पुलिस बल और आपातकालीन बचाव दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे।

गोताखोरों की मदद से नाले के भीतर कार और उसमें फंसे लोगों को खोजने के लिए व्यापक खोज अभियान शुरू किया गया।

हालांकि, नाले में पानी का बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण सुरक्षाकर्मियों को राहत कार्य के संचालन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा है।

ADVERTISEMENT

पहचान

मृतकों की पहचान के प्रयास जारी

प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार, इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मृतक श्रद्धालुओं की अभी तक आधिकारिक रूप से पहचान नहीं हो पाई है।

स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कार के पंजीकरण नंबर और अन्य दस्तावेजों की सहायता से पहचान करने की कोशिशों में जुटे हैं, ताकि इस त्रासदी घटना की सूचना उनके परिजनों तक पहुंचाई जा सके।

ADVERTISEMENT