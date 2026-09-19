आगर मालवा में बरसाती नाले में कार के बहने से 8 श्रद्धालुओं की मौत

मध्य प्रदेश: आगर मालवा में बरसाती नाले में बही कार, 3 बच्चों समेत 8 की मौत

लेखन भारत शर्मा 12:45 pm Sep 19, 202612:45 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आई है। जिले के नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के समीप तेज बारिश के बाद उफने एक बरसाती नाले में श्रद्धालुओं से भरी कार बह गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार सभी 8 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, जिनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी श्रद्धालु नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।