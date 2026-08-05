आंखों के इलाज के लिए विदेश नहीं जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, हाई कोर्ट से याचिका खारिज

न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने प्रस्ताव दिया था कि बनर्जी अपनी आंखों की स्थिति का आकलन SSKM अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड से कराएं ताकि जांच की जा सके कि क्या भारत में आंखों का इलाज मिल सकता है।

कोर्ट ने गौर किया कि बनर्जी द्वारा उपचार का मूल्यांकन इस आलोक में करना चाहिए कि वह कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

बनर्जी भारत में ऐसे मूल्यांकन के इच्छुक नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।