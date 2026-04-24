चुनाव आयोग को झटका! कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में बाइक बैन पर मांगा जवाब

चुनाव आयोग ने रैलियों और पीछे बैठने वालों पर रोक लगाई

चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, मतदान से दो दिन पहले बाइक रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। दोपहिया वाहन सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही सड़कों पर चल सकेंगे, और उन पर पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) की इजाजत भी नहीं होगी। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक इमरजेंसी, स्कूल से संबंधित काम, सामाजिक कार्यक्रमों, ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं और भोजन वितरण जैसी जरूरी चीजों के लिए कुछ छूट दी गई है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा ज्यादा छूट चाहिए, तो आपको अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेनी होगी। अदालत की यह समीक्षा भविष्य में चुनाव आयोग के इस आदेश को किस तरह देखा जाएगा, यह तय कर सकती है।