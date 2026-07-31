मुंबई: बाप ने 10 साल के बेटे को डुबोकर मारा, मां के खुलासे के बाद कबूला जुर्म

बांती राव ने पहले यह भी दावा किया था कि उसने खुद ही अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन बाद में पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

उसने बताया कि उसने अपने बेटे को पानी में डुबो दिया था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि बांती राव को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे।

अब बांती राव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।