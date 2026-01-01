कब से चलेगी बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई पक्की तारीख

बुलेट ट्रेन कब से चलेगी, इसकी अंतिम और पक्की तारीख सामने आ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि 15 अगस्त, 2027 से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का परिचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि ट्रेन का काफी काम लगभग पूरा हो चुका है।

ट्रेन 4 चरणों में चलेगी बुलेट ट्रेन रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि इसे 5 चरणों में शुरू किया जाएगा। ताकि यात्रा और कार्य दोनों चलता रहे। पहले सूरत से बिलिमोरा तक का 50 किमी खंड शुरू होगा। इसके बाद वापी से सूरत तक 100 किमी के खंड का उद्घाटन होगा। फिर वापी से अहमदाबाद तक का खंड शुरू होगा। इसके बाद ठाणे से अहमदाबाद और सबसे अंत में मुंबई से अहमदाबाद का लंबा खंड शुरू किया जाएगा।

ट्विटर पोस्ट रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन की जानकारी दी #WATCH | Delhi: Railways Minister Ashwini Vaishnaw says, "The bullet train will be ready in 2027, August 15th, 2027. The first section to open will be from Surat to Bilimora. After that, Vapi to Surat will open. Then Vapi to Ahmedabad will open, and after that, Thane to Ahmedabad… pic.twitter.com/vpal8NqNpE — ANI (@ANI) January 1, 2026

Advertisement

कार्य अभी कितना काम बाकी है? बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद तक लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर शामिल है। परियोजना में 465 किलोमीटर (85 प्रतिशत) पुलों पर आधारित है। अब तक, 326 किलोमीटर पुलों का काम पूरा हो चुका है। साथ ही 25 में 17 नदी पुलों का निर्माण कार्य जारी है। करीब 47 किलोमीटर लंबा सूरत-बिलिमोरा खंड निर्माण अंतिम चरण में है, जहां सिविल कार्य और ट्रैक का काम पूरा है।

Advertisement