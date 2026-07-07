'भारत के ब्रिज मैन' गिरीश भारद्वाज का निधन

'भारत के ब्रिज मैन' गिरीश भारद्वाज का निधन, जानिए क्यों मिली थी यह पहचान

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:02 pm Jul 07, 202605:02 pm

क्या है खबर?

पद्मश्री से सम्मानित और 'ब्रिज मैन ऑफ इंडिया' के नाम से मशहूर गिरीश भारद्वाज का मंगलवार को 76 वर्ष की उम्र में कर्नाटक के सुलिया स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में कम लागत वाले सस्पेंशन पुल बनाकर दूर-दराज के गांवों को सड़क, स्कूल, अस्पताल और बाजार जैसी जरूरी सुविधाओं से जोड़ा। उनके निधन से सामाजिक कार्य और इंजीनियरिंग जगत में शोक की लहर फैल गई तथा लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।