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BRICS शिखर सम्मेलन 2026: भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता आज
BRICS शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

BRICS शिखर सम्मेलन 2026: भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता आज

लेखन भारत शर्मा
Sep 11, 2026
09:38 am
क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार (11 सितंबर) सुबह एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली के पालम वायुसेना स्टेशन पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पुतिन रूस से बाहर किसी BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बता दें कि BRICS सम्मेलन 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में संपन्न होगा।

स्वागत

पुतिन का दिल्ली में किया गया स्वागत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पुतिन के आगमन और उनके भव्य स्वागत की जानकारी दी है।

उन्होंने लिखा, '18वें BRICS सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत है। हवाई अड्डे पर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। भारत और रूस के बीच 'खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' पर आधारित कई तरह के और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पोस्ट

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वार्ता

प्रधानमंत्री मोदी से दोपहर में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पुतिन

BRICS सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से पहले राष्ट्रपति पुतिन दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

इसमें दोनों देशों के बीच साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अबर डॉलर (9.56 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने पर चर्चा होगी।

इसी तरह सैन्य साझेदारी, संयुक्त रूप से रक्षा तकनीक विकसित करने, कच्चे तेल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, स्पेस कॉपरेशन और ड्रग तस्करी पर भी फोकस रहेगा।

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जानकारी

वैश्विक शांति पर भी रहेगा जोर

द्विपीक्षय वार्ता में दोनों नेता यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी युद्धों के वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे विपरीत असर को रोकने के उपायों पर विचार करने की संभावना है।

संबोधन

वार्षिक BRICS बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे पुतिन

BRICS सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन वार्षिक BRICS बिजनेस फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनोप्रोम प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे।

इस सम्मेलन में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम शामिल हैं।

हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच किसी अलग से पूर्ण प्रारूप वाली बैठक का कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

एजेंडा

BRICS शिखर सम्मेलन का एजेंडा

भारत द्वारा आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नेता भाग लेंगे।

भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन का विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' है।

एजेंडे में व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाना शामिल है। सम्मेलन में स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य, ऊर्जा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी।

सुरक्षा

छावनी में तब्दील हुई दिल्ली, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस वैश्विक आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए हैं।

राजधानी के VVIP इलाकों और होटलों के आसपास त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों की सहूलियत के लिए 11 से 13 सितंबर तक 22 प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि VVIP काफिलों की आवाजाही के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो।

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