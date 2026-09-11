BRICS शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

BRICS शिखर सम्मेलन 2026: भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता आज

लेखन भारत शर्मा 09:38 am Sep 11, 202609:38 am

क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार (11 सितंबर) सुबह एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली के पालम वायुसेना स्टेशन पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पुतिन रूस से बाहर किसी BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बता दें कि BRICS सम्मेलन 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में संपन्न होगा।